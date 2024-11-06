История обменного курса албанский лек–маврикийские рупии

Обменный курс албанских лека/маврикийские рупии сейчас составляет 0,507, отражая изменение в размере -0.580% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.017% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,513, и минимумом, равным 0,505, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.180%.