История обменного курса албанский лек–мавританские угии

Обменный курс албанских лека/мавританские угии сейчас составляет 0,434, отражая изменение в размере -0.437% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.861% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/мавританские угии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,442, и минимумом, равным 0,431, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.749%.