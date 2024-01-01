История обменного курса албанский лек–монгольские тугрики

Обменный курс албанских лека/монгольские тугрики сейчас составляет 37,207, отражая изменение в размере -0.631% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.965% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 37,880, и минимумом, равным 37,030, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.717%.