阿爾巴尼亞列克兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌蒙古圖格里克的匯率目前為36.588，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.279%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌蒙古圖格里克的匯率波動，在21-07-2024高見36.748，並在23-07-2024低見36.465。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.357%。