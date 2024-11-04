История обменного курса албанский лек–малагасийские ариари

Обменный курс албанских лека/малагасийские ариари сейчас составляет 50,429, отражая изменение в размере -0.134% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.878% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 51,228, и минимумом, равным 50,104, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.730%.