阿爾巴尼亞列克兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為48.814，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.143%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見49.157，並在23-07-2024低見48.616。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.813%。