История обменного курса албанский лек–марокканские дирхамы

Обменный курс албанских лека/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,108, отражая изменение в размере -0.078% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.303% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,109, и минимумом, равным 0,107, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.956%.