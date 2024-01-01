1 тысяча албанских леков в фунты острова Мэн

Сконвертируйте ALL в IMP по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = £0,008453 IMP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к IMP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IMP
1 ALL в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00860,0086
Низкий0,00840,0084
В среднем0,00850,0085
Изменение-0.25%-1.15%
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Соотношение 1 ALL к IMP

За последние 30 дней максимальный курс ALL к IMP составил 0,0086, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0085. Изменение курса ALL к IMP в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к IMP составил 0,0086, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0085. Изменение курса ALL к IMP в процентном соотношении составило -1.15.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для албанских леков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Фунт (о. Мэн)
1 ALL0,00845 IMP
5 ALL0,04226 IMP
10 ALL0,08453 IMP
20 ALL0,16905 IMP
50 ALL0,42263 IMP
100 ALL0,84526 IMP
250 ALL2,11315 IMP
500 ALL4,22629 IMP
1000 ALL8,45258 IMP
2000 ALL16,90516 IMP
5000 ALL42,26290 IMP
10000 ALL84,52580 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Албанский лек
1 IMP118,30700 ALL
5 IMP591,53500 ALL
10 IMP1 183,07000 ALL
20 IMP2 366,14000 ALL
50 IMP5 915,35000 ALL
100 IMP11 830,70000 ALL
250 IMP29 576,75000 ALL
500 IMP59 153,50000 ALL
1000 IMP118 307,00000 ALL
2000 IMP236 614,00000 ALL
5000 IMP591 535,00000 ALL
10000 IMP1 183 070,00000 ALL