История обменного курса албанский лек–венгерские форинты

Обменный курс албанских лека/венгерские форинты сейчас составляет 4,146, отражая изменение в размере 0.582% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.235% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 4,226, и минимумом, равным 4,108, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.668%.