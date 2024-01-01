История обменного курса албанский лек–чешские кроны

Обменный курс албанских лека/чешские кроны сейчас составляет 0,257, отражая изменение в размере 0.151% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.161% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/чешские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,261, и минимумом, равным 0,257, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.742%.