История обменного курса албанский лек–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс албанских лека/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 1,126, отражая изменение в размере -0.021% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.014% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,151, и минимумом, равным 1,123, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.066%.