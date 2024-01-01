История обменного курса албанский лек–коста-риканские колоны

Обменный курс албанских лека/коста-риканские колоны сейчас составляет 5,601, отражая изменение в размере -0.189% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.019% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 5,703, и минимумом, равным 5,578, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.759%.