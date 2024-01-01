阿爾巴尼亞列克兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為5.710，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.733%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在21-07-2024高見5.762，並在25-07-2024低見5.688。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.449%。