История обменного курса албанский лек–колумбийские песо

Обменный курс албанских лека/колумбийские песо сейчас составляет 47,396, отражая изменение в размере 0.284% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.281% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/колумбийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 49,342, и минимумом, равным 47,239, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.126%.