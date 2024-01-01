История обменного курса албанский лек–канадские доллары

Обменный курс албанских лека/канадские доллары сейчас составляет 0,015, отражая изменение в размере -0.275% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.285% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/канадские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,015, и минимумом, равным 0,015, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.736%.