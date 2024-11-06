История обменного курса албанский лек–ангольские кванзы

Обменный курс албанских лека/ангольские кванзы сейчас составляет 10,016, отражая изменение в размере -0.629% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.302% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 10,240, и минимумом, равным 10,001, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.221%.