阿爾巴尼亞列克兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌安哥拉寬紮的匯率目前為9.594，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.302%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌安哥拉寬紮的匯率波動，在22-07-2024高見9.654，並在25-07-2024低見9.549。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.911%。