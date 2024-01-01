50 дирхамов ОАЭ в вату Вануату

Сконвертируйте AED в VUV по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = VT32,97 VUV

Среднерыночный курс в 18:08
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График изменения обменного курса AED к VUV

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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VUV
1 AED в VUVПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий33,090633,0906
Низкий32,557432,0905
В среднем32,812432,5716
Изменение1.18%-0.00%
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Соотношение 1 AED к VUV

За последние 30 дней максимальный курс AED к VUV составил 33,0906, а минимальный — 32,5574. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 32,8124. Изменение курса AED к VUV в процентном соотношении составило 1.18.

За последние 90 дней максимальный курс AED к VUV составил 33,0906, а минимальный — 32,0905. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 32,5716. Изменение курса AED к VUV в процентном соотношении составило -0.00.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в вату Вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Вануату вату
1 AED32,97030 VUV
5 AED164,85150 VUV
10 AED329,70300 VUV
20 AED659,40600 VUV
50 AED1 648,51500 VUV
100 AED3 297,03000 VUV
250 AED8 242,57500 VUV
500 AED16 485,15000 VUV
1000 AED32 970,30000 VUV
2000 AED65 940,60000 VUV
5000 AED164 851,50000 VUV
10000 AED329 703,00000 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Дирхам ОАЭ
1 VUV0,03033 AED
5 VUV0,15165 AED
10 VUV0,30330 AED
20 VUV0,60661 AED
50 VUV1,51652 AED
100 VUV3,03303 AED
250 VUV7,58258 AED
500 VUV15,16515 AED
1000 VUV30,33030 AED
2000 VUV60,66060 AED
5000 VUV151,65150 AED
10000 VUV303,30300 AED