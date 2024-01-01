История обменного курса дирхам ОАЭ–вату Вануату

Обменный курс дирхама ОАЭ/вату Вануату сейчас составляет 32,970, отражая изменение в размере 0.413% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.538% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/вату Вануату колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 33,091, и минимумом, равным 32,794, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.897%.