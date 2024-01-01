阿聯酋迪拉姆兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為33.066，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.364%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在26-07-2024高見33.094，並在21-07-2024低見32.607。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.424%。