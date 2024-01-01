500 дирхамов ОАЭ в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте AED в TZS по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = tzs725,4 TZS

Среднерыночный курс в 18:01
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса AED к TZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

TZS
1 AED в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий742,4900742,8370
Низкий725,3770725,3770
В среднем738,1453738,4923
Изменение-2.11%-1.16%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к TZS

За последние 30 дней максимальный курс AED к TZS составил 742,4900, а минимальный — 725,3770. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 738,1453. Изменение курса AED к TZS в процентном соотношении составило -2.11.

За последние 90 дней максимальный курс AED к TZS составил 742,8370, а минимальный — 725,3770. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 738,4923. Изменение курса AED к TZS в процентном соотношении составило -1.16.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к TZS

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Танзанийский шиллинг
1 AED725,37700 TZS
5 AED3 626,88500 TZS
10 AED7 253,77000 TZS
20 AED14 507,54000 TZS
50 AED36 268,85000 TZS
100 AED72 537,70000 TZS
250 AED181 344,25000 TZS
500 AED362 688,50000 TZS
1000 AED725 377,00000 TZS
2000 AED1 450 754,00000 TZS
5000 AED3 626 885,00000 TZS
10000 AED7 253 770,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Дирхам ОАЭ
1 TZS0,00138 AED
5 TZS0,00689 AED
10 TZS0,01379 AED
20 TZS0,02757 AED
50 TZS0,06893 AED
100 TZS0,13786 AED
250 TZS0,34465 AED
500 TZS0,68930 AED
1000 TZS1,37859 AED
2000 TZS2,75718 AED
5000 TZS6,89295 AED
10000 TZS13,78590 AED