История обменного курса дирхам ОАЭ–танзанийские шиллинги

Обменный курс дирхама ОАЭ/танзанийские шиллинги сейчас составляет 725,377, отражая изменение в размере -0.315% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.248% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 738,020, и минимумом, равным 724,674, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.708%.