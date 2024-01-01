100 дирхамов ОАЭ в таджикские сомони

Сконвертируйте AED в TJS по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = SM2,904 TJS

Среднерыночный курс в 15:28
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График изменения обменного курса AED к TJS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TJS
1 AED в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,91052,9105
Низкий2,89552,8828
В среднем2,90302,8972
Изменение-0.11%0.24%
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Соотношение 1 AED к TJS

За последние 30 дней максимальный курс AED к TJS составил 2,9105, а минимальный — 2,8955. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,9030. Изменение курса AED к TJS в процентном соотношении составило -0.11.

За последние 90 дней максимальный курс AED к TJS составил 2,9105, а минимальный — 2,8828. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8972. Изменение курса AED к TJS в процентном соотношении составило 0.24.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Таджикский сомони
1 AED2,90378 TJS
5 AED14,51890 TJS
10 AED29,03780 TJS
20 AED58,07560 TJS
50 AED145,18900 TJS
100 AED290,37800 TJS
250 AED725,94500 TJS
500 AED1 451,89000 TJS
1000 AED2 903,78000 TJS
2000 AED5 807,56000 TJS
5000 AED14 518,90000 TJS
10000 AED29 037,80000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Дирхам ОАЭ
1 TJS0,34438 AED
5 TJS1,72189 AED
10 TJS3,44378 AED
20 TJS6,88756 AED
50 TJS17,21890 AED
100 TJS34,43780 AED
250 TJS86,09450 AED
500 TJS172,18900 AED
1000 TJS344,37800 AED
2000 TJS688,75600 AED
5000 TJS1 721,89000 AED
10000 TJS3 443,78000 AED