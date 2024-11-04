История обменного курса дирхам ОАЭ–таджикские сомони

Обменный курс дирхама ОАЭ/таджикские сомони сейчас составляет 2,904, отражая изменение в размере -0.228% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.260% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/таджикские сомони колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,910, и минимумом, равным 2,896, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.368%.