1 дирхам ОАЭ в перуанские новые соли

Сконвертируйте AED в PEN по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = S/.1,026 PEN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к PEN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PEN
1 AED в PENПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,02901,0388
Низкий1,02131,0094
В среднем1,02511,0230
Изменение-0.08%0.92%
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Соотношение 1 AED к PEN

За последние 30 дней максимальный курс AED к PEN составил 1,0290, а минимальный — 1,0213. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0251. Изменение курса AED к PEN в процентном соотношении составило -0.08.

За последние 90 дней максимальный курс AED к PEN составил 1,0388, а минимальный — 1,0094. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0230. Изменение курса AED к PEN в процентном соотношении составило 0.92.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в перуанские новые соли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и PEN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в PEN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Перуанский новый соль
1 AED1,02551 PEN
5 AED5,12755 PEN
10 AED10,25510 PEN
20 AED20,51020 PEN
50 AED51,27550 PEN
100 AED102,55100 PEN
250 AED256,37750 PEN
500 AED512,75500 PEN
1000 AED1 025,51000 PEN
2000 AED2 051,02000 PEN
5000 AED5 127,55000 PEN
10000 AED10 255,10000 PEN
Обменные курсы Перуанский новый соль / Дирхам ОАЭ
1 PEN0,97512 AED
5 PEN4,87562 AED
10 PEN9,75124 AED
20 PEN19,50248 AED
50 PEN48,75620 AED
100 PEN97,51240 AED
250 PEN243,78100 AED
500 PEN487,56200 AED
1000 PEN975,12400 AED
2000 PEN1 950,24800 AED
5000 PEN4 875,62000 AED
10000 PEN9 751,24000 AED