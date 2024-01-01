История обменного курса дирхам ОАЭ–перуанские новые соли

Обменный курс дирхама ОАЭ/перуанские новые соли сейчас составляет 1,026, отражая изменение в размере 0.405% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.340% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,032, и минимумом, равным 1,018, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.859%.