5 дирхамов ОАЭ в монгольские тугрики

Сконвертируйте AED в MNT по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₮927,6 MNT

Среднерыночный курс в 18:14
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к MNT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MNT
1 AED в MNTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий927,5800927,5800
Низкий921,6950919,8260
В среднем924,8063922,2730
Изменение0.64%0.72%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к MNT

За последние 30 дней максимальный курс AED к MNT составил 927,5800, а минимальный — 921,6950. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 924,8063. Изменение курса AED к MNT в процентном соотношении составило 0.64.

За последние 90 дней максимальный курс AED к MNT составил 927,5800, а минимальный — 919,8260. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 922,2730. Изменение курса AED к MNT в процентном соотношении составило 0.72.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к MNT

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в монгольские тугрики

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MNT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MNT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Монгольский тугрик
1 AED927,58000 MNT
5 AED4 637,90000 MNT
10 AED9 275,80000 MNT
20 AED18 551,60000 MNT
50 AED46 379,00000 MNT
100 AED92 758,00000 MNT
250 AED231 895,00000 MNT
500 AED463 790,00000 MNT
1000 AED927 580,00000 MNT
2000 AED1 855 160,00000 MNT
5000 AED4 637 900,00000 MNT
10000 AED9 275 800,00000 MNT
Обменные курсы Монгольский тугрик / Дирхам ОАЭ
1 MNT0,00108 AED
5 MNT0,00539 AED
10 MNT0,01078 AED
20 MNT0,02156 AED
50 MNT0,05390 AED
100 MNT0,10781 AED
250 MNT0,26952 AED
500 MNT0,53904 AED
1000 MNT1,07807 AED
2000 MNT2,15614 AED
5000 MNT5,39035 AED
10000 MNT10,78070 AED