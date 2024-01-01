10 дирхамов ОАЭ в японские иены

Сконвертируйте AED в JPY по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ¥41,55 JPY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к JPY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JPY
1 AED в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий42,016642,0166
Низкий40,487938,3324
В среднем41,210540,0186
Изменение2.63%3.79%
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Соотношение 1 AED к JPY

За последние 30 дней максимальный курс AED к JPY составил 42,0166, а минимальный — 40,4879. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 41,2105. Изменение курса AED к JPY в процентном соотношении составило 2.63.

За последние 90 дней максимальный курс AED к JPY составил 42,0166, а минимальный — 38,3324. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 40,0186. Изменение курса AED к JPY в процентном соотношении составило 3.79.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Японская иена
1 AED41,55460 JPY
5 AED207,77300 JPY
10 AED415,54600 JPY
20 AED831,09200 JPY
50 AED2 077,73000 JPY
100 AED4 155,46000 JPY
250 AED10 388,65000 JPY
500 AED20 777,30000 JPY
1000 AED41 554,60000 JPY
2000 AED83 109,20000 JPY
5000 AED207 773,00000 JPY
10000 AED415 546,00000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Дирхам ОАЭ
100 JPY2,40647 AED
1000 JPY24,06470 AED
1500 JPY36,09705 AED
2000 JPY48,12940 AED
3000 JPY72,19410 AED
5000 JPY120,32350 AED
5400 JPY129,94938 AED
10000 JPY240,64700 AED
15000 JPY360,97050 AED
20000 JPY481,29400 AED
25000 JPY601,61750 AED
30000 JPY721,94100 AED