2 000 дирхамов ОАЭ в фунты острова Мэн

Сконвертируйте AED в IMP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = £0,2107 IMP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к IMP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IMP
1 AED в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21130,2136
Низкий0,20830,2028
В среднем0,20960,2080
Изменение1.09%-1.34%
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Соотношение 1 AED к IMP

За последние 30 дней максимальный курс AED к IMP составил 0,2113, а минимальный — 0,2083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2096. Изменение курса AED к IMP в процентном соотношении составило 1.09.

За последние 90 дней максимальный курс AED к IMP составил 0,2136, а минимальный — 0,2028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2080. Изменение курса AED к IMP в процентном соотношении составило -1.34.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Фунт (о. Мэн)
1 AED0,21073 IMP
5 AED1,05363 IMP
10 AED2,10725 IMP
20 AED4,21450 IMP
50 AED10,53625 IMP
100 AED21,07250 IMP
250 AED52,68125 IMP
500 AED105,36250 IMP
1000 AED210,72500 IMP
2000 AED421,45000 IMP
5000 AED1 053,62500 IMP
10000 AED2 107,25000 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Дирхам ОАЭ
1 IMP4,74551 AED
5 IMP23,72755 AED
10 IMP47,45510 AED
20 IMP94,91020 AED
50 IMP237,27550 AED
100 IMP474,55100 AED
250 IMP1 186,37750 AED
500 IMP2 372,75500 AED
1000 IMP4 745,51000 AED
2000 IMP9 491,02000 AED
5000 IMP23 727,55000 AED
10000 IMP47 455,10000 AED