10 дирхамов ОАЭ в франки Джибути

Сконвертируйте AED в DJF по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Fdj48,41 DJF

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса AED к DJF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DJF
1 AED в DJFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий48,478248,4782
Низкий48,367448,3573
В среднем48,423248,4120
Изменение-0.02%-0.00%
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Соотношение 1 AED к DJF

За последние 30 дней максимальный курс AED к DJF составил 48,4782, а минимальный — 48,3674. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 48,4232. Изменение курса AED к DJF в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AED к DJF составил 48,4782, а минимальный — 48,3573. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 48,4120. Изменение курса AED к DJF в процентном соотношении составило -0.00.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в франки Джибути

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и DJF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в DJF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Франк Джибути
1 AED48,41440 DJF
5 AED242,07200 DJF
10 AED484,14400 DJF
20 AED968,28800 DJF
50 AED2 420,72000 DJF
100 AED4 841,44000 DJF
250 AED12 103,60000 DJF
500 AED24 207,20000 DJF
1000 AED48 414,40000 DJF
2000 AED96 828,80000 DJF
5000 AED242 072,00000 DJF
10000 AED484 144,00000 DJF
Обменные курсы Франк Джибути / Дирхам ОАЭ
1 DJF0,02066 AED
5 DJF0,10328 AED
10 DJF0,20655 AED
20 DJF0,41310 AED
50 DJF1,03275 AED
100 DJF2,06550 AED
250 DJF5,16375 AED
500 DJF10,32750 AED
1000 DJF20,65500 AED
2000 DJF41,31000 AED
5000 DJF103,27500 AED
10000 DJF206,55000 AED