2 000 дирхамов ОАЭ в боливийские боливиано

Сконвертируйте AED в BOB по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Bs1,887 BOB

Среднерыночный курс в 17:00
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к BOB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BOB
1 AED в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,88661,8879
Низкий1,87541,8754
В среднем1,88261,8824
Изменение0.13%0.06%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к BOB

За последние 30 дней максимальный курс AED к BOB составил 1,8866, а минимальный — 1,8754. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8826. Изменение курса AED к BOB в процентном соотношении составило 0.13.

За последние 90 дней максимальный курс AED к BOB составил 1,8879, а минимальный — 1,8754. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8824. Изменение курса AED к BOB в процентном соотношении составило 0.06.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к BOB

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Боливийский боливиано
1 AED1,88656 BOB
5 AED9,43280 BOB
10 AED18,86560 BOB
20 AED37,73120 BOB
50 AED94,32800 BOB
100 AED188,65600 BOB
250 AED471,64000 BOB
500 AED943,28000 BOB
1000 AED1 886,56000 BOB
2000 AED3 773,12000 BOB
5000 AED9 432,80000 BOB
10000 AED18 865,60000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Дирхам ОАЭ
1 BOB0,53006 AED
5 BOB2,65032 AED
10 BOB5,30064 AED
20 BOB10,60128 AED
50 BOB26,50320 AED
100 BOB53,00640 AED
250 BOB132,51600 AED
500 BOB265,03200 AED
1000 BOB530,06400 AED
2000 BOB1 060,12800 AED
5000 BOB2 650,32000 AED
10000 BOB5 300,64000 AED