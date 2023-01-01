1 راند جنوب إفريقي إلى بيزو فلبيني

تحويل ZAR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١ zar
٣٫٠٦ php

1.00000 ZAR = 3.06454 PHP

Mid-market exchange rate at 06:50
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8067440.92265612.751.5433323.25815.4617.3044
1 GBP1.2395511.14371759.5341.9130328.829519.163421.4497
1 EUR1.08380.874351664.0981.6726625.20716.755518.7545
1 XOF0.001631990.00131660.001505810.002518690.03795680.02523050.0282406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

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ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Philippine Peso
1 ZAR3.06454 PHP
5 ZAR15.32270 PHP
10 ZAR30.64540 PHP
20 ZAR61.29080 PHP
50 ZAR153.22700 PHP
100 ZAR306.45400 PHP
250 ZAR766.13500 PHP
500 ZAR1532.27000 PHP
1000 ZAR3064.54000 PHP
2000 ZAR6129.08000 PHP
5000 ZAR15322.70000 PHP
10000 ZAR30645.40000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / راند جنوب أفريقيا
1 PHP0.32631 ZAR
5 PHP1.63157 ZAR
10 PHP3.26313 ZAR
20 PHP6.52626 ZAR
50 PHP16.31565 ZAR
100 PHP32.63130 ZAR
250 PHP81.57825 ZAR
500 PHP163.15650 ZAR
1000 PHP326.31300 ZAR
2000 PHP652.62600 ZAR
5000 PHP1631.56500 ZAR
10000 PHP3263.13000 ZAR