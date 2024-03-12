5 ليرة تركية إلى كرونة دنماركية

تحويل TRY إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

5 try
1.07 dkk

1.000 TRY = 0.2131 DKK

Mid-market exchange rate at 13:05
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٧٨١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٥٣
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٣٣٩٠٫٣٤٨١٫٤٧٤٤٫٠٠٩٥٣٫٢١٢
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٤٤١١٠٥٫٦٧٨١٫٧٢٤٤٫٦٨٩٦٢٫٢٤١
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / كرونة دانمركية
1 TRY٠٫٢١٣١٤ DKK
5 TRY١٫٠٦٥٧٢ DKK
10 TRY٢٫١٣١٤٣ DKK
20 TRY٤٫٢٦٢٨٦ DKK
50 TRY١٠٫٦٥٧١٥ DKK
100 TRY٢١٫٣١٤٣٠ DKK
250 TRY٥٣٫٢٨٥٧٥ DKK
500 TRY١٠٦٫٥٧١٥٠ DKK
1000 TRY٢١٣٫١٤٣٠٠ DKK
2000 TRY٤٢٦٫٢٨٦٠٠ DKK
5000 TRY١٬٠٦٥٫٧١٥٠٠ DKK
10000 TRY٢٬١٣١٫٤٣٠٠٠ DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / ليرة تركية
1 DKK٤٫٦٩١٦٩ TRY
5 DKK٢٣٫٤٥٨٤٥ TRY
10 DKK٤٦٫٩١٦٩٠ TRY
20 DKK٩٣٫٨٣٣٨٠ TRY
50 DKK٢٣٤٫٥٨٤٥٠ TRY
100 DKK٤٦٩٫١٦٩٠٠ TRY
250 DKK١٬١٧٢٫٩٢٢٥٠ TRY
500 DKK٢٬٣٤٥٫٨٤٥٠٠ TRY
1000 DKK٤٬٦٩١٫٦٩٠٠٠ TRY
2000 DKK٩٬٣٨٣٫٣٨٠٠٠ TRY
5000 DKK٢٣٬٤٥٨٫٤٥٠٠٠ TRY
10000 DKK٤٦٬٩١٦٫٩٠٠٠٠ TRY