1 بيزو فلبيني إلى متكال موزمبيقي

تحويل PHP إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١ php
١٫١٤ mzn

1.00000 PHP = 1.14312 MZN

Mid-market exchange rate at 01:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072489.17011.465221.646930.963918.7236
1GBP1.1532711.23675102.8361.689771.899331.1116421.593
1USD0.93250.808571183.151.36631.535740.898817.4595
1INR0.01121450.009724240.012026510.01643170.01846960.01080940.209976

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / ميثامبيكان
1 PHP1.14312 MZN
5 PHP5.71560 MZN
10 PHP11.43120 MZN
20 PHP22.86240 MZN
50 PHP57.15600 MZN
100 PHP114.31200 MZN
250 PHP285.78000 MZN
500 PHP571.56000 MZN
1000 PHP1143.12000 MZN
2000 PHP2286.24000 MZN
5000 PHP5715.60000 MZN
10000 PHP11431.20000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Philippine Peso
1 MZN0.87480 PHP
5 MZN4.37399 PHP
10 MZN8.74799 PHP
20 MZN17.49598 PHP
50 MZN43.73995 PHP
100 MZN87.47990 PHP
250 MZN218.69975 PHP
500 MZN437.39950 PHP
1000 MZN874.79900 PHP
2000 MZN1749.59800 PHP
5000 MZN4373.99500 PHP
10000 MZN8747.99000 PHP