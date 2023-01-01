لوتي ليسوتو إلى تالا ساموي

تحويل LSL إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
١٤٢٫٧٥ wst

1.00000 LSL = 0.14275 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 19:59 UTC
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LSL إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60591.437451.661990.96418.3708
1GBP1.1530711.2292102.1711.657511.916431.1115621.1833
1USD0.93810.813537183.121.348451.559090.904317.2334
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622290.01875710.01087950.207332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Samoan Tala
1 LSL0.14275 WST
5 LSL0.71375 WST
10 LSL1.42750 WST
20 LSL2.85500 WST
50 LSL7.13750 WST
100 LSL14.27500 WST
250 LSL35.68750 WST
500 LSL71.37500 WST
1000 LSL142.75000 WST
2000 LSL285.50000 WST
5000 LSL713.75000 WST
10000 LSL1427.50000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Lesotho Loti
1 WST7.00525 LSL
5 WST35.02625 LSL
10 WST70.05250 LSL
20 WST140.10500 LSL
50 WST350.26250 LSL
100 WST700.52500 LSL
250 WST1751.31250 LSL
500 WST3502.62500 LSL
1000 WST7005.25000 LSL
2000 WST14010.50000 LSL
5000 WST35026.25000 LSL
10000 WST70052.50000 LSL