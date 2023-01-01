دينار كويتي إلى توغروغ منغولي

تحويل KWD إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
11254300 mnt

1.00000 KWD = 11254.30000 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 18:8 UTC
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KWD إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0669588.70041.436971.659850.963618.3061
1GBP1.1531411.23045102.2931.657171.91421.1111621.1113
1USD0.93730.812711183.13451.34681.555690.903217.1574
1INR0.01127390.009775850.012028710.01620030.0187130.01086430.206381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / التوغروغ المنغولي
1 KWD11254.30000 MNT
5 KWD56271.50000 MNT
10 KWD112543.00000 MNT
20 KWD225086.00000 MNT
50 KWD562715.00000 MNT
100 KWD1125430.00000 MNT
250 KWD2813575.00000 MNT
500 KWD5627150.00000 MNT
1000 KWD11254300.00000 MNT
2000 KWD22508600.00000 MNT
5000 KWD56271500.00000 MNT
10000 KWD112543000.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Kuwaiti Dinar
1 MNT0.00009 KWD
5 MNT0.00044 KWD
10 MNT0.00089 KWD
20 MNT0.00178 KWD
50 MNT0.00444 KWD
100 MNT0.00889 KWD
250 MNT0.02221 KWD
500 MNT0.04443 KWD
1000 MNT0.08885 KWD
2000 MNT0.17771 KWD
5000 MNT0.44427 KWD
10000 MNT0.88855 KWD