شلن كيني إلى راند جنوب أفريقي

تحويل KES إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٢٨٫٣٣ zar

1.00000 KES = 0.12833 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:55 UTC
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KES إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066288.6381.436221.660880.9634518.3229
1GBP1.15411.2303102.281.657281.91651.1118221.143
1USD0.93790.81281183.13451.347051.557750.903717.1852
1INR0.01128180.009777050.012028710.01620330.01873780.01087030.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / راند جنوب أفريقيا
1 KES0.12833 ZAR
5 KES0.64165 ZAR
10 KES1.28331 ZAR
20 KES2.56662 ZAR
50 KES6.41655 ZAR
100 KES12.83310 ZAR
250 KES32.08275 ZAR
500 KES64.16550 ZAR
1000 KES128.33100 ZAR
2000 KES256.66200 ZAR
5000 KES641.65500 ZAR
10000 KES1283.31000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / شلن كيني
1 ZAR7.79235 KES
5 ZAR38.96175 KES
10 ZAR77.92350 KES
20 ZAR155.84700 KES
50 ZAR389.61750 KES
100 ZAR779.23500 KES
250 ZAR1948.08750 KES
500 ZAR3896.17500 KES
1000 ZAR7792.35000 KES
2000 ZAR15584.70000 KES
5000 ZAR38961.75000 KES
10000 ZAR77923.50000 KES