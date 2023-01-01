جنيه مانكس إلى أرياري مدغشقري

تحويل IMP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
5734870 mga

1.00000 IMP = 5734.87000 MGA

Mid-market exchange rate at 20:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492181.658020.964418.8239
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720081.911251.111721.6989
1 USD0.912650.791734183.3351.361851.51320.880217.1798
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634190.01815810.01056220.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / أرياري مدغشقر
1 IMP5734.87000 MGA
5 IMP28674.35000 MGA
10 IMP57348.70000 MGA
20 IMP114697.40000 MGA
50 IMP286743.50000 MGA
100 IMP573487.00000 MGA
250 IMP1433717.50000 MGA
500 IMP2867435.00000 MGA
1000 IMP5734870.00000 MGA
2000 IMP11469740.00000 MGA
5000 IMP28674350.00000 MGA
10000 IMP57348700.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / جنيه جزيرة مان
1 MGA0.00017 IMP
5 MGA0.00087 IMP
10 MGA0.00174 IMP
20 MGA0.00349 IMP
50 MGA0.00872 IMP
100 MGA0.01744 IMP
250 MGA0.04359 IMP
500 MGA0.08719 IMP
1000 MGA0.17437 IMP
2000 MGA0.34874 IMP
5000 MGA0.87186 IMP
10000 MGA1.74372 IMP