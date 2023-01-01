كولون كوستاريكي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل CRC إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٥٫٠٨ xcd

1.00000 CRC = 0.00508 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:41 UTC
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CRC إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55671.438211.663360.964818.202
1GBP1.1547311.2301102.2561.66071.920681.1140921.0179
1USD0.93870.812942183.12841.350051.56140.9057517.0863
1INR0.01129220.009779350.012029610.01624050.0187830.01089580.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار شرق الكاريبي
1 CRC0.00508 XCD
5 CRC0.02541 XCD
10 CRC0.05081 XCD
20 CRC0.10162 XCD
50 CRC0.25406 XCD
100 CRC0.50812 XCD
250 CRC1.27030 XCD
500 CRC2.54061 XCD
1000 CRC5.08121 XCD
2000 CRC10.16242 XCD
5000 CRC25.40605 XCD
10000 CRC50.81210 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / كوستاريكا كولوين
1 XCD196.80400 CRC
5 XCD984.02000 CRC
10 XCD1968.04000 CRC
20 XCD3936.08000 CRC
50 XCD9840.20000 CRC
100 XCD19680.40000 CRC
250 XCD49201.00000 CRC
500 XCD98402.00000 CRC
1000 XCD196804.00000 CRC
2000 XCD393608.00000 CRC
5000 XCD984020.00000 CRC
10000 XCD1968040.00000 CRC