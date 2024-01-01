Kosta Rika kolonundan Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile CRC → XCD çevirin

1.000 crc
5,37 xcd

1,000 CRC = 0,005372 XCD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Doğu Karayip Doları
1 CRC0,00537 XCD
5 CRC0,02686 XCD
10 CRC0,05372 XCD
20 CRC0,10744 XCD
50 CRC0,26860 XCD
100 CRC0,53719 XCD
250 CRC1,34298 XCD
500 CRC2,68595 XCD
1000 CRC5,37190 XCD
2000 CRC10,74380 XCD
5000 CRC26,85950 XCD
10000 CRC53,71900 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Kosta Rika Kolonu
1 XCD186,15400 CRC
5 XCD930,77000 CRC
10 XCD1.861,54000 CRC
20 XCD3.723,08000 CRC
50 XCD9.307,70000 CRC
100 XCD18.615,40000 CRC
250 XCD46.538,50000 CRC
500 XCD93.077,00000 CRC
1000 XCD186.154,00000 CRC
2000 XCD372.308,00000 CRC
5000 XCD930.770,00000 CRC
10000 XCD1.861.540,00000 CRC