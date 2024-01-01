500 Doğu Karayip dolarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile XCD → CRC çevirin

1,000$ XCD = 188,3₡ CRC

06:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 XCD → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek191,0980194,8740
Düşük188,2980188,2980
Ortalama189,8965191,3766
Değişim-1.30%-2.22%
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1 XCD → CRC istatistikleri

XCD → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 191,0980, en düşük 188,2980 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 189,8965 oldu. XCD → CRC kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

XCD → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 194,8740, en düşük 188,2980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 191,3766 oldu. XCD → CRC kurundaki değişiklik -2.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9751,5360,7891,40284,4051,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6960,0750,053
1 AUD0,65111,70610,5140,91354,9650,8720,616
1 GBP1,26722,7831,94611,777106,9791,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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XCD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Kosta Rika Kolonu
1 XCD188,29800 CRC
5 XCD941,49000 CRC
10 XCD1.882,98000 CRC
20 XCD3.765,96000 CRC
50 XCD9.414,90000 CRC
100 XCD18.829,80000 CRC
250 XCD47.074,50000 CRC
500 XCD94.149,00000 CRC
1000 XCD188.298,00000 CRC
2000 XCD376.596,00000 CRC
5000 XCD941.490,00000 CRC
10000 XCD1.882.980,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Doğu Karayip Doları
1 CRC0,00531 XCD
5 CRC0,02655 XCD
10 CRC0,05311 XCD
20 CRC0,10621 XCD
50 CRC0,26554 XCD
100 CRC0,53107 XCD
250 CRC1,32768 XCD
500 CRC2,65536 XCD
1000 CRC5,31073 XCD
2000 CRC10,62146 XCD
5000 CRC26,55365 XCD
10000 CRC53,10730 XCD