درام أرميني إلى تالا ساموي

تحويل AMD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٧٫١٥ wst

1.00000 AMD = 0.00715 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 2:51 UTC
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AMD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.062288.37081.433811.6580.956718.2045
1GBP1.1586811.23075102.3931.661331.92111.1085121.0932
1USD0.941450.812513183.1961.349851.560910.900717.1385
1INR0.0113160.009766250.012019810.01622490.01876190.01082620.206001

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Samoan Tala
1 AMD0.00715 WST
5 AMD0.03576 WST
10 AMD0.07152 WST
20 AMD0.14304 WST
50 AMD0.35760 WST
100 AMD0.71520 WST
250 AMD1.78801 WST
500 AMD3.57603 WST
1000 AMD7.15205 WST
2000 AMD14.30410 WST
5000 AMD35.76025 WST
10000 AMD71.52050 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / درام أرمينية
1 WST139.82000 AMD
5 WST699.10000 AMD
10 WST1398.20000 AMD
20 WST2796.40000 AMD
50 WST6991.00000 AMD
100 WST13982.00000 AMD
250 WST34955.00000 AMD
500 WST69910.00000 AMD
1000 WST139820.00000 AMD
2000 WST279640.00000 AMD
5000 WST699100.00000 AMD
10000 WST1398200.00000 AMD