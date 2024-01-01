Ermeni dramından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile AMD → WST çevirin

1.000 amd
6,95 wst

1,000 AMD = 0,006951 WST

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Samoa Talası
1 AMD0,00695 WST
5 AMD0,03476 WST
10 AMD0,06951 WST
20 AMD0,13902 WST
50 AMD0,34755 WST
100 AMD0,69510 WST
250 AMD1,73776 WST
500 AMD3,47551 WST
1000 AMD6,95102 WST
2000 AMD13,90204 WST
5000 AMD34,75510 WST
10000 AMD69,51020 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Ermeni Dramı
1 WST143,86400 AMD
5 WST719,32000 AMD
10 WST1.438,64000 AMD
20 WST2.877,28000 AMD
50 WST7.193,20000 AMD
100 WST14.386,40000 AMD
250 WST35.966,00000 AMD
500 WST71.932,00000 AMD
1000 WST143.864,00000 AMD
2000 WST287.728,00000 AMD
5000 WST719.320,00000 AMD
10000 WST1.438.640,00000 AMD