50 Ermeni dramından Samoa talasına
Reel döviz kuru ile AMD → WST çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Samoa Talası / Ermeni Dramı
|1 WST
|140.10500 AMD
|5 WST
|700.52500 AMD
|10 WST
|1401.05000 AMD
|20 WST
|2802.10000 AMD
|50 WST
|7005.25000 AMD
|100 WST
|14010.50000 AMD
|250 WST
|35026.25000 AMD
|500 WST
|70052.50000 AMD
|1000 WST
|140105.00000 AMD
|2000 WST
|280210.00000 AMD
|5000 WST
|700525.00000 AMD
|10000 WST
|1401050.00000 AMD