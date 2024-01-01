薩摩亞塔拉兌瑞士法郎匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌瑞士法郎的匯率目前為0.323，較昨日改變了-0.438%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.254%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌瑞士法郎的匯率波動，在23-07-2024高見0.327，並在29-07-2024低見0.318。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.382%。