萨摩亚塔拉 至瑞士法郎 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至瑞士法郎 的汇率目前为 0.318，较昨日变动 -0.599%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.282%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至瑞士法郎 的汇率在 17-10-2024 的最高点 0.322 和 22-10-2024 的最低点 0.314 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值下降了 -1.231%。