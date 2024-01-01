瑞士法郎兌薩摩亞塔拉匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌薩摩亞塔拉的匯率目前為3.087，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.841%。

在過去一星期，瑞士法郎兌薩摩亞塔拉的匯率波動，在26-07-2024高見3.108，並在23-07-2024低見3.058。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了1.307%。