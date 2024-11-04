История обменного курса швейцарский франк–самоанские талы

Обменный курс швейцарских франка/самоанские талы сейчас составляет 3,101, отражая изменение в размере -1.560% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.373% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/самоанские талы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 3,197, и минимумом, равным 3,098, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.710%.