越南盾兌韓元匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌韓元的匯率目前為0.055，較昨日改變了-0.050%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.205%。

在過去一星期，越南盾兌韓元的匯率波動，在22-07-2024高見0.055，並在24-07-2024低見0.054。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.240%。