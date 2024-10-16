越南盾 至韩元 汇率历史

今日 越南盾 至韩元 的汇率目前为 0.054，较昨日变动 -0.515%。过去一周，越南盾 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.791%。

过去一周，越南盾 至韩元 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.055 和 18-10-2024 的最低点 0.054 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.344%。